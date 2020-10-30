Возле кузбасских поликлиник устанавливают модульные пункты ожидания из-за ситуации с коронавирусом

В модулях есть отопление и электричество, а также оборудовано место для первичного приёма пациентов.

В Кемеровской области возле поликлиник устанавливают модульные пункты ожидания из-за ситуации с коронавирусом. Пункты ожидания приёма монтируют возле «красных зон» — выделенных входов медучреждений, куда направляют пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. В модулях есть отопление и электричество, а также оборудовано место для первичного приёма пациентов.

«На 30 октября запланирована установка модульного пункта ожидания у Кемеровской городской клинической поликлиники № 5, а 3 ноября — у поликлиники в пгт Яшкино», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.

Такие конструкции уже есть рядом с поликлиникой № 6 (филиал Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Л.С. Барабаша) в Новокузнецке, в Кировском районе Кемерова у взрослой поликлиники Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского, в пгт Верх-Чебула на территории Чебулинской районной больницы.

В модуле специалисты проводят первичный доврачебный осмотр и заполняют чек-лист с параметрами состояния здоровья. Это значительно экономит время как самих пациентов, так и врачей на основном приёме в поликлинике.

Всего в регионе планируют установить 14 модульных пунктов ожидания.

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.