Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 октября

Скончались семь пациентов.

По данным на утро 30 октября в Кемеровской области выявили 182 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 56, Кемерово — 38, Киселёвск — 18, Прокопьевск — 15, Новокузнецкий район — 10, Осинники — 7, Междуреченск — 6, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Тайга — 4, Топкинский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Беловский район — 3, по два заболевших — Юрга, Анжеро-Судженск, Берёзовский, Белово, по одному — Тисульский район и Мыски», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались семь человек.

У женщины 1946 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой и эндокринологической патологии.

У мужчины 1961 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

У мужчины 1959 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой недостаточности, энцефалопатии сложного генеза.

У женщины 1944 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1976 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей хронической бронхолёгочной патологии

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 15 239 случаев коронавируса: 4378 получают медицинскую помощь, 10 638 выздоровели, 223 скончались.