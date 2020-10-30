Жительниц Кузбасса приглашают на кастинг

Они смогут побороться за сердце Тимати.

Канал ТНТ объявляет о продолжении кастинга в 8-й сезон реалити «Холостяк». В проект ищут девушек с интересными увлечениями и работой, запоминающейся внешностью и яркой харизмой! Рыжеволосые, русые, блондинки, шатенки, высокие и миниатюрные, худенькие и не очень – вас ждут в шоу «Холостяк».

В этом году главным героем шоу станет один из самых знаменитых и богатых российских селебрити - Тимур Юнусов (Тимати).

Заполнить анкету для участия в кастинге можно на сайте holostyak.ru