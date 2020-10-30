В Кузбассе опрокинулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

ДТП произошло на трассе на территории Новокузнецкого района.

30 октября около 9:40 на 203 километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк опрокинулся пассажирский автобус.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса King Long, выполняющего рейс Таштагол — Новокузнецк, не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось», — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Известно, что восьми пассажирам в итоге понадобилась помощь врачей. Характер их травм установят после обследования.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД Кузбасса