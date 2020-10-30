Власти Таштагольского района предоставят льготы студентам-медикам

Речь идёт об учащихся, которые проходят практику в больницах.

В Таштагольском районе студентов медиков, которые проходят практику в местных больницах, обеспечат проездными билетами. Об этом сообщил глава муниципалитета.

«В социальных сетях прошло обращение студентов из одного города, что они покупают за свой счёт средства индивидуальной защиты, у нас, слава Богу, такой проблемы нет. Ребята помогают нашим докторам, облегчают их работу. Спасибо им», — сообщил Владимир Макута.

Напомним, ранее власти Кузбасса опубликовали распоряжение, касающееся привлечения к работе в больницах ординаторов, студентов медицинских учреждений.