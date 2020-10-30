Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом Таштагол — Новокузнецк

Автобус с пассажирами перевернулся 30 октября.

В Сети появилось видео с места ДТП на трассе в Новокузнецком районе, в котором пострадали восемь человек.

По словам очевидцев, водитель автобуса уходил от столкновения с автомобилем, в итоге съехал с трассы и перевернулся. При этом в полиции отметили, что водитель не учёл дорожную обстановку и погодные условия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: полиция Кузбасса

Видео: nk.life