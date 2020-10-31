В Киселёвске мужчина из ревности сломал рёбра своей жене

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киселёвске 29-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он из ревности серьёзно травмировал свою жену.

Сигнал о травмированной горожанке поступил в полицию из больницы. Врачи диагностировали женщине закрытый перелом нескольких рёбер.

«Выяснилось, что горожанку избил собственный муж. Мужчину задержали. Следствием установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков между мужем и женой на почве ревности произошла ссора. Уличив женщину в неверности, киселевчанин нанёс ей несколько ударов стулом», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области,

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Кузбассовцу грозит до 10 лет лишения свободы.