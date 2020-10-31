Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 октября

Скончались ещё пять пациентов.

На утро 31 октября в Кемеровской области ещё у 189 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует Новокузнецк – здесь число заражённых за последние сутки увеличилось на 29.

«Кемерово стал лидером по числу новых заражённых, здесь зарегистрировано 36 случаев. Также лидерами по новым случаям заболевания стали Новокузнецк (35), Междуреченск (24), Белово (21)», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли ещё пять пациентов с коронавирусом.

«У женщины 1953 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. У мужчины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1961 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1951 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1966 года рождения из Новокузнецкого района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, полиорганная недостаточность», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 15 428 случаев коронавируса: 10 810 человек выздоровели, 228 скончались.