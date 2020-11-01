Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 ноября

Скончались семь пациентов.

На утро 1 ноября в Кемеровской области ещё у 197 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует Новокузнецк – здесь число заражённых за последние сутки увеличилось на 50.

«Также много новых инфицированных выявлено в Белове (27), Кемерове (23)», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли ещё семь пациентов с коронавирусом.

«У мужчины 1946 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У мужчины 1949 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1975 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии. У мужчины 1966 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1970 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 15 625 случаев коронавируса: 10 928 человек выздоровели, 4 462 находятся под наблюдением медиков, 235 скончались.