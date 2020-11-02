В Кузбассе туристов будут водить на угольный разрез

Об этом сообщил глава Междуреченска.

Власти Междуреченска планируют обустроить для туристов новый разрез. Так, во время организованных сплавов по реке Усе туристы смогут сделать остановку и посмотреть на добычу угля.

Как рассказал глава Междуреченска Владимир Чернов, принципиальная властей города – добыча угля с соблюдением всех экологических требований, чтобы не пострадала река Уса. Руководство компании уже готово к реализации проекта, причём дополнительно построить необходимо будет только мост и очистные сооружения.

«И тогда возникла идея – почему бы не сделать новый разрез объектом промышленного туризма. Чтобы люди могли приезжать и со смотровой площадки наблюдать за самыми современными способами добычи «черного золота». Также мы обсудили с руководством компании возможность публичного доступа к камерам видеонаблюдения, которые будут установлены по всему периметру объекта, чтобы работу смог увидеть любой желающий», — написал мэр в своём Instagram.

По его словам, открытие нового месторождения даст городу порядка 500 рабочих мест и отчисления в бюджет. Однако работу новый разрез начёт примерно через 3-4 года – столько потратит компания на разработку проекта, после этого еще будут проходить общественные слушания.