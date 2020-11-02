Кемеровского блогера оштрафовали за видео с «негативной оценкой Конституции»

На 30 тысяч рублей.

Кемеровский районный суд оштрафовал блогера из Кемерова за негативное видео в адрес Конституции РФ. Он опубликовал восьмиминутный ролик под названием «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа» на канале YouTube.

В ролике Федоров упоминает Конституцию четыре раза. На основании экспертизы суд пришел к выводу, что в видео «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется».

В итоге блогера признали виновным за неуважение к Конституции и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Ролик с ресурса уже удален.