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Кемеровского блогера оштрафовали за видео с «негативной оценкой Конституции»

02 ноября 2020 в 10:14

На 30 тысяч рублей.

Кемеровский районный суд оштрафовал блогера из Кемерова за негативное видео в адрес Конституции РФ. Он опубликовал восьмиминутный ролик под названием «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа» на канале YouTube.

В ролике Федоров упоминает Конституцию четыре раза. На основании экспертизы суд пришел к выводу, что в видео «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется».

В итоге блогера признали виновным за неуважение к Конституции и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Ролик с ресурса уже удален.


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