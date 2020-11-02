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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 ноября

02 ноября 2020 в 11:39

Скончались шесть пациентов.

По данным на утро 2 ноября в Кемеровской области выявили 198 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 58, Кемерово — 47, Прокопьевск — 21, Белово — 19, Новокузнецкий район — 18, Юрга — 9, Киселёвск — 6, Юргинский округ — 5, Кемеровский округ — 3, Беловский район — 2, Мыски — 2, по одному заболевшему — Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Полысаево, Междуреченск,  Яшкинский, Прокопьевский и Таштагольский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались шесть человек.

Всего с начала пандемии в области выявили 15 823 случая заражения коронавирусом. 10 995 человек были выписаны, ещё 241 человек скончался.


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