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В Прокопьевске при пожаре в многоэтажке погибла 84-летняя женщина

02 ноября 2020 в 13:12

О возгорании пожарным сообщили соседи.

ЧП произошло днем 1 ноября на улице 10-й микрорайон в Прокопьевске. По информации МЧС, о пожаре спасателям сообщили соседи.

На момент прибытия первого подразделения квартира на девятом этаже горела открытым пламенем.

«Личным составом пожарно-спасательной части в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены пять человек. До прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек», — сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

После тушения пожара в квартире обнаружили тело пожилой женщины. Погибшей оказалась 84-летняя хозяйка квартиры. Известно, что женщина проживала в квартире одна.

Причины ЧП в настоящее время устанавливаются: по одной из версий, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, по другой — пожар начался из-за неосторожности при курении. По данному факту начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.


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