Власти Кемерова назвали маршруты, по которым запустят 25 новых автобусов

Сообщается, что транспорт уже начал работу.

Столица Кузбасса получила 25 новых низкопольных автобусов в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Это новые НЕФАЗы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе. В них предусмотрена зона для инвалидной коляски с возможностью ее крепления при движении автобуса, откидная аппарель (платформа для подъёма и спуска коляски), «низкий пол», система контроля состояния водителя», — напомнили в городской администрации.

Техника уже начала работу на магистральных маршрутах: 25 автобусов будут задействованы на маршрутах №23 — от остановки «ж/д вокзал» по проспекту Ленина через улицу 50 лет Октября, по проспекту Советскому, далее по проспекту Кузнецкому через Логовое шоссе до проспекта Шахтёров, через улицу Ракитянского до д.п «Северный». На маршрут №23 выйдет 15 новых автобусов.

10 новых единиц техники выйдут на маршрут №27. Он следует от д.п. «Комсомольский» через улицу Марковцева на проспект Ленинградский, далее по проспекту Октябрьскому через улицу Соборную на улицу Красноармейскую, по улице 50 лет Октября, проспекту Советскому до улицы Кирова в прямом и обратных направлениях.

Фото: Администрация Кемерова