В Кузбассе 18-летний юноша надругался над 76-летней соседкой

Расследование уголовного дела завершено.

В Кузбассе завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Яшкинского района. Его обвиняют в разбое и насильственных действиях сексуального характера, связанных с угрозой убийства.

По версии следствия, в мае нетрезвый подросток решил забраться в дом соседки и похитить ценные вещи.

«Разбив окно, он проник в одну из комнат — она оказалась спальней. От звука разбитого стекла 76-летняя хозяйка проснулась и попыталась выгнать незваного гостя. Тот вырвал у неё из рук трость, на которую женщина опиралась, и ударил ею хозяйку дома по голове. А затем потребовал сообщить, где лежат деньги», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Испугавшись, потерпевшая рассказала ему о местонахождении денег. После чего злоумышленник совершил в отношении пожилой женщины насильственное преступление сексуального характера и с похищенными 7 000 рублей с места преступления скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали по горячим следам злоумышленника задержали. Сначала он сотрудничал со следствием, однако затем от показаний отказался и вину не признал.

На время разбирательств кузбассовец был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд.