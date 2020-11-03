В Кузбассе оперативно откроется новый ковидарий

Уже готовятся помещения для врачей и пациентов.

Ковидарий в скором времени появится на территории Ленинска-Кузнецкого. Как сообщил в соцсетях глава города Константин Тихонов, такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Дополнительные места для больных коронавирусом готовятся на базе центральной городской больницы № 1. В частности, операционную бывшего хирургического отделения уже перепрофилировали в реанимацию.

«В отделениях больницы оперативно готовятся помещения не только для больных, но и для врачей и персонала. Для них оборудуется специальная комната для дезинфекции», — написал мэр.

В палатах уже установили часть аппаратов для длительной кислородной терапии. В ближайшее время ковидарий подключат к кислородному газификатору. Это обеспечит бесперебойную и автономную подачу кислорода для пациентов.

Ковидарий сможет принять до 180 пациентов с диагнозом «COVID-19».