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В Кузбассе оперативно откроется новый ковидарий

03 ноября 2020 в 09:53

Уже готовятся помещения для врачей и пациентов.

Ковидарий в скором времени появится на территории Ленинска-Кузнецкого. Как сообщил в соцсетях глава города Константин Тихонов, такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Дополнительные места для больных коронавирусом готовятся на базе центральной городской больницы № 1. В частности, операционную бывшего хирургического отделения уже перепрофилировали в реанимацию.

«В отделениях больницы оперативно готовятся помещения не только для больных, но и для врачей и персонала. Для них оборудуется специальная комната для дезинфекции», — написал мэр.

В палатах уже установили часть аппаратов для длительной кислородной терапии. В ближайшее время ковидарий подключат к кислородному газификатору. Это обеспечит бесперебойную и автономную подачу кислорода для пациентов.

Ковидарий сможет принять до 180 пациентов с диагнозом «COVID-19».

 


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