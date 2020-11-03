В Кузбассе многодетная мать угрожала убийством соседскому ребёнку

Женщине вынесен приговор.

Мировой судья Яшкинского района признал 37-летнюю мать четырёх детей виновной в угрозе убийством соседскому ребёнку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса. Инцидент произошёл в октябре 2019 года в посёлке Яшкино.

«Обвиняема пришла в жилой дом потерпевшего, где в отсутствие родителей ребёнка применила к нему недозволенные методы воспитания. Она повалила его на кровать, схватила руками за шею и высказала угрозу убийством, которые малолетний воспринял реально», — рассказали в ведомстве.

Таким образом женщина хотела проучить мальчика, обозвавшего её дочь.

Отмечается, что подсудимая вину не признала. Однако женщина согласилась с тем, что в воспитательных целях схватила ребёнка за плечо и ухо и пригрозила его «прибить», если он снова обидит её дочь.

В итоге многодетной матери назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Также прокурор района по обращению законного представителя потерпевшего подал иск на компенсацию морального вреда размере 30 тысяч рублей.