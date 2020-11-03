Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 ноября

Скончались семь человек.

По данным на утро 3 ноября в Кемеровской области выявили 195 новых случая заражения COVID-19.

Скончались семь человек.

У мужчины 1942 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1956 года рождения из Новокузнецка умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1941 года рождения из Беловского района умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, атеросклероза. Мужчина 1948 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1937 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1946 года рождения из Белова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1951 года рождения из Тяжинского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

301 человек за сутки был выписан.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявлено 16 018 случаев коронавируса, 4 474 человека получают медицинскую помощь, 11 296 человек были выписаны, ещё 248 человек скончались.