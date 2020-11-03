В минздраве Кузбасса рассказали, как будут решать проблему очередей в поликлиниках

Жители региона жалуются на сложившуюся ситуацию в соцсетях.

Минздрав Кузбасса прокомментировал обращения жителей региона по поводу очередей в поликлиниках. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Кузбассовцы продолжают писать в соцсетях первых лиц области о том, что ситуация с очередями в медучреждениях действительно острая. С жителями региона согласились и власти.

«Мы делаем все возможное для устранения данной проблемы. В числе прочего делаем маршрутизацию потоков. Также в больницах региона увеличат количество аппаратов компьютерной томографии, которые подключены к автоматизированной программе читки снимков. Компьютер сразу отправляет снимок в процессорный центр в Москву, а через 3-5 минут он возвращается с расшифровкой. Это значительно ускоряет процесс постановки диагноза и снимает нагрузку с врачей», — цитирует министерство издание.

Отмечается, что это только один из прорабатываемых способов решения проблемы.