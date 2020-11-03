Кемеровская область получила на борьбу с коронавирусом 9 миллиардов

Кузбасс вошел в число 10 профинансированных регионов.

Кемеровская область вошла в число 10 регионов России, получивших на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета больше всего средств.

«Всего субъектам положено около 300 млрд рублей, 200 млрд уже доведены до регионов. Больше всего получили Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловская область (9,9 млрд), Башкортостан (9,7 млрд) и Кузбасс (9 млрд)», - сообщают СМИ.

Отмечается, что на топ-10 пришёлся 41% от всех выделенных к настоящему моменту денег.

При распределении средств, отметили в Министерстве финансов РФ, учитывался в первую очередь масштаб выпадающих доходов и потребность в дополнительных средствах для финансирования первоочередных трат.