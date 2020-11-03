Мэр Междуреченска заразился коронавирусом

Он ушел на удаленный режим работы.

В пресс-центре Междуреченска сообщили, что у главы города подтвердился коронавирус — результаты теста оказались положительными.

Сам мэр рассказал, что переходит на удалённый режим работы. По его словам, пока болезнь проходит без осложнений, он чувствует себя хорошо и активно работает из дома.

«Друзья, перехожу на дистанционный режим работы, потому что заболел. Переношу вирус пока без осложнений», — написал в соцсетях глава города.

Владимир Чернов отметил, что пьёт чай с лимоном, пожелал всем междуреченцам здоровья и пообещал рассказывать о своём состоянии.