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Мэр Междуреченска заразился коронавирусом

03 ноября 2020 в 14:26

Он ушел на удаленный режим работы.

В пресс-центре Междуреченска сообщили, что у главы города подтвердился коронавирус — результаты теста оказались положительными.

Сам мэр рассказал, что переходит на удалённый режим работы. По его словам, пока болезнь проходит без осложнений, он чувствует себя хорошо и активно работает из дома.

«Друзья, перехожу на дистанционный режим работы, потому что заболел. Переношу вирус пока без осложнений», — написал в соцсетях глава города.

Владимир Чернов отметил, что пьёт чай с лимоном, пожелал всем междуреченцам здоровья и пообещал рассказывать о своём состоянии.

 


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