В Кузбассе вырос прожиточный минимум

Снова.

В Кемеровской области величина прожиточного минимума на третий квартал 2020 года установлена в размере 10 780 рублей. Это на 53 рубля больше, чем во втором квартале этого года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить по представлению Министерства труда и занятости населения Кузбасса и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области — Кузбассу за третий квартал 2020 года в расчёте на душу населения — 10 780 рублей, для трудоспособного населения — 11 407 рублей, пенсионеров — 8 639 рублей, детей — 11 348 рублей», — говорится в официальном документе.

Отмечается, что в третьем квартале величина прожиточного минимума выросла для всех трёх основных групп населения.