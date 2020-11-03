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В Кузбассе вырос прожиточный минимум

03 ноября 2020 в 15:44

Снова.

В Кемеровской области величина прожиточного минимума на третий квартал 2020 года установлена в размере 10 780 рублей. Это на 53 рубля больше, чем во втором квартале этого года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить по представлению Министерства труда и занятости населения Кузбасса и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области — Кузбассу за третий квартал 2020 года в расчёте на душу населения — 10 780 рублей, для трудоспособного населения — 11 407 рублей, пенсионеров — 8 639 рублей, детей — 11 348 рублей», — говорится в официальном документе.

Отмечается, что в третьем квартале величина прожиточного минимума выросла для всех трёх основных групп населения.


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