Губернатор Кузбасса поздравил жителей области с Днём народного единства

Обращение главы региона опубликовано в соцсетях.
Сергей Цивилёв опубликовал в соцсетях поздравление с Днём народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
«Кузбасс — многонациональный регион, в котором живут представители 153-х народностей. В условиях такого этнокультурного и религиозного многообразия нам важно сохранять мир и согласие, передавать новым поколениям общие ценности: уважение к традициям и мудрости старших, бережное отношение к природе, любовь к нашей истории и родной земле. Это самые главные жизненные ориентиры», — написал глава региона.
Также Сергей Цивилев пожелал кузбассовцам здоровья, мира и благополучия.
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