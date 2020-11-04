Губернатор Кузбасса поздравил жителей области с Днём народного единства

Обращение главы региона опубликовано в соцсетях.

Сергей Цивилёв опубликовал в соцсетях поздравление с Днём народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

«Кузбасс — многонациональный регион, в котором живут представители 153-х народностей. В условиях такого этнокультурного и религиозного многообразия нам важно сохранять мир и согласие, передавать новым поколениям общие ценности: уважение к традициям и мудрости старших, бережное отношение к природе, любовь к нашей истории и родной земле. Это самые главные жизненные ориентиры», — написал глава региона.

Также Сергей Цивилев пожелал кузбассовцам здоровья, мира и благополучия.