Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 ноября

Скончались четыре человека.

На утро 4 ноября в Кемеровской области ещё у 198 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует Новокузнецк – здесь число заражённых за последние сутки увеличилось на 50.

«Кемерово — 49, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 23, Киселёвск — 13, Ленинск-Кузнецкий — 13, Прокопьевск — 12, Таштагольский муниципальный район — 11, Белово — 10, Полысаево — 9, Анжеро-Судженск — 6, Мариинский муниципальный район — 6, Тисульский муниципальный район — 5, Беловский муниципальный район — 1, Прокопьевский муниципальный округ — 1, Яйский муниципальный округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли ещё четыре пациента с коронавирусом.

«У мужчины 1962 года рождения Белова развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. У женщины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У женщины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 16 216 случаев коронавируса: 4 384 человека получают медицинскую помощь, 11 580 выздоровели, 252 скончались.