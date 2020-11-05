Губернатор Кузбасса вылечился от коронавируса

Тест показал отрицательный результат.

26 октября стало известно, что у губернатора Кузбасса подтвердился коронавирус. Временно глава региона ушел на самоизоляцию и работал из дома.

Однако последние тесты на коронавирус у Сергея Цивилёва показали отрицательный результат. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.

«Тесты на коронавирус отрицательные, снова в строю», — написал Сергей Цивилев.

В воскресенье Сергей Цивилёв провёл в режиме ВКС совещание с главными врачами больниц и руководством регионального Минздрава. На совещании обсуждались вопросы открытия дополнительной точки по производству сжиженного кислорода в Мариинске, создания трёхмесячного запаса медикаментов и пр.