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В Кузбассе создадут трёхмесячный запас медикаментов для пациентов с коронавирусом

04 ноября 2020 в 16:58

А 5 ноября в регион прибудет самолёт с очередной партией «Коронавира» и «Арбидола».

В Кузбассе создадут трёхмесячный запас необходимых для лечения ОРВИ и коронавируса медикаментов.

«Сергей Цивилёв поручил создать в регионе трёхмесячный запас необходимых медикаментов. Его должно хватить в том числе на новогодние праздники», — сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Это стало известно сегодня на совещании в режиме ВКС с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, главных врачей больниц и руководства регионального Минздрава.

А 5 ноября в регион прибудет самолёт с очередной партией «Коронавира» и «Арбидола». Ещё один борт с лекарствами ожидается 6 ноября.

Кроме того, в течение месяца в Кузбасс поступят 200 тысяч единиц стационарных (инъекционных) антибиотиков.


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