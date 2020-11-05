Кузбассовец спас мужчину из охваченной огнём машины и сам получил ожоги

Он работает водителем автобуса.

В Анжеро-Судженске водитель автобуса спас мужчину из горящего салона автомобиля. Как сообщает Газета Кемерова, при этом он сам получил ожоги лица и верхних конечностей.

Инцидент произошел 27 октября. Александр Ткачёв увидел горящий автомобиль - салон был охвачен огнём, а на переднем сиденье находился человек. Кузбассовец добежал до машины, с силой дёрнул дверцу и вытащил мужчину.

«Благодарю за этот поистине мужественный поступок! Очень рад, что среди нас живут люди, способные на настоящий героизм!» — написал в Instagram мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.

Сам герой в результате был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.

Фото: instagram.com/rybalko_a__n/