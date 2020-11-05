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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 ноября

05 ноября 2020 в 11:37

Скончались пять пациентов. 

По данным на утро 5 ноября в Кемеровской области выявили 196 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 53, Кемерово — 44, Белово — 25, Осинники — 15, Ленинск-Кузнецкий — 14, Кемеровский округ — 9, Междуреченск — 7, Беловский район — 7, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 4, Краснобродский — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Мариинский район — 2, Тяжинский округ — 2, по одному заболевшему — Мыски, Прокопьевск, Новокузнецкий район, Крапивинский, Прокопьевский и Чебулинский округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять пациентов. 

Мужчина 1983 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У женщины 1983 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1948 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. У женщины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. У женщины 1955 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 16 412 случаев коронавируса: 4 333 человека получают медицинскую помощь, 11 822 выздоровели, 257 скончались.


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