В Кемеровской области запустят пункт производства медицинского кислорода

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.
В Кузбассе откроют дополнительную точку по производству сжиженного кислорода, она расположится в Мариинске.
Об этом стало известно сегодня на совещании в режиме ВКС с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, главных врачей больниц и руководства регионального Минздрава.
«Сейчас все резервы промышленности региона должны быть направлены на помощь системе здравоохранения. Поэтому принято решение открыть дополнительную точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске», — сообщил глава региона.
Также в 2021 году в Новокузнецке будет запущен современный завод по производству медицинских газов.
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