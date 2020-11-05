В Кемеровской области запустят пункт производства медицинского кислорода

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе откроют дополнительную точку по производству сжиженного кислорода, она расположится в Мариинске.

Об этом стало известно сегодня на совещании в режиме ВКС с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, главных врачей больниц и руководства регионального Минздрава.

«Сейчас все резервы промышленности региона должны быть направлены на помощь системе здравоохранения. Поэтому принято решение открыть дополнительную точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске», — сообщил глава региона.

Также в 2021 году в Новокузнецке будет запущен современный завод по производству медицинских газов.