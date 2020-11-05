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В колонии Кузбасса прошёл конкурс на лучшего снеговика

05 ноября 2020 в 13:37

В ближайшем будущем проявить свои таланты осуждённые смогут на областном конкурсе.

В ИК-37 воспользовались первым сильным снегопадом, чтобы провести конкурс снежных фигур. Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, осуждённые включились в работу с самого утра, рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области.

«В каждом локальном участке получилось целое произведение искусства, но лучшим по мнению администрации стал снеговик в отряде 5-6, второе место занял снеговик отряда № 4, а почетное третье место занял отряд № 7», — сообщили об итогах в ведомстве.

В ближайшем будущем проявить свои таланты в изготовлении фигур из снега осуждённые смогут на областном конкурсе. Он пройдёт в исправительных учреждениях региона накануне Нового года.

 

 

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу.


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