В колонии Кузбасса прошёл конкурс на лучшего снеговика

В ближайшем будущем проявить свои таланты осуждённые смогут на областном конкурсе.
В ИК-37 воспользовались первым сильным снегопадом, чтобы провести конкурс снежных фигур. Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, осуждённые включились в работу с самого утра, рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области.
«В каждом локальном участке получилось целое произведение искусства, но лучшим по мнению администрации стал снеговик в отряде 5-6, второе место занял снеговик отряда № 4, а почетное третье место занял отряд № 7», — сообщили об итогах в ведомстве.
В ближайшем будущем проявить свои таланты в изготовлении фигур из снега осуждённые смогут на областном конкурсе. Он пройдёт в исправительных учреждениях региона накануне Нового года.
Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу.
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