Четверо прокопчан унесли с железной дороги 4 тонны рельсов

Пострадавшая сторона оценила ущерб в 31 000 рублей.

Четверо жителей Прокопьевского района предстанут перед судом за кражу отрезков рельсов подъездных путей на станции Белово. Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября.

«Подельники на автомобиле «ГАЗель» приехали на место преступления, погрузили детали весом около 3 400 кг и вывезли похищенное. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 31 000 рублей», - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время автомобиль подозреваемых изъят, полицейские выясняют, кому были проданы рельсы.

Задержанным прокопчанам грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: УТ МВД России по СФО