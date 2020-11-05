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ДТП в Кемерове: от удара пешехода подбросило вверх

05 ноября 2020 в 15:39

Момент серьёзной аварии попал на видео.

Серьезное ДТП произошло утром 5 ноября на улице Космическая, рядом с домом № 12. Момент столкновения автомобиля и пешехода попал на видео. На кадрах видно, как от удара пешехода подбросило вверх.

По данным ГИБДД Кузбасса, это ДТП произошло около 7:00.

«По предварительным данным, 30-летний водитель Lada Granta сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - пояснили в ведомстве.

Пострадавшей назначили стационарное лечение.

 

 

Фото, видео: vk.com/auto_42


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