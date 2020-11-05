Кузбасс получит еще 6 млрд на переселение людей с подработанных территорий

Их будут расселять в ближайшие три года.

Более 6 млрд рублей планируется дополнительно направить на переселение людей с подработанных территорий в ближайшие три года. Дополнительные средства помогут завершить программу переселения до 2024 года. Средства будут выделены в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Как сообщили в правительстве региона, в соответствии с проектом ФЗ, принятом в первом чтении, в 2021 году на переселение с подработанных территорий планируется выделить 1,9 млрд рублей, в два последующих года — еще по 2,4 млрд.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов в рамках обсуждения проекта закона о федеральном бюджете, текущее финансирование позволило бы завершить программу переселения только к 2030 году. Это привело бы к невыполнению поручения президента РФ Владимира Путина, который ранее обозначил срок завершения данной работы 2024 годом.

«Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ко второму чтению проекта закона о федеральном бюджете будут найдены дополнительные ресурсы в размере 6,4 млрд рублей. Благодаря этому в Кузбассе смогут без задержек завершить программу переселения», — сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в 2018 году на данные цели Кемеровская область уже получила из федерального бюджета 557 млн рублей, в 2019-м — 1,087 млрд, в 2020 году — 1,157 млрд.