В Кузбассе из-за риска распространения коронавируса закрыли семь магазинов

По результатам рейдов.

С 26 октября по 1 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кузбассу проверили 71 объект после поступивших сообщений о несоблюдении профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогу было вынесено 12 постановлений. В том числе временно приостановили деятельность семи предприятий торговли и одного транспорта, двух дошкольных и школьных учреждений.

«Основными нарушениями были несоблюдение мер по профилактике коронавируса и санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушался масочный режим, работников не обеспечивали средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, не соблюдалась соцдистанция, отсутствовали дозаторы с антисептиком для посетителей», - пояснили в Роспотребнадзоре.

В Управлении еще раз напомнили, что невыполнение требований по организации противоэпидемического режима, приводит к массовому распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.