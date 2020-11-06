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В Новокузнецке интернет-друзья обворовали местную жительницу

06 ноября 2020 в 10:41

Женщина пригласила их в гости.

В полицию Новокузнецка обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила о пропаже золотых украшений стоимостью 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее не судимых 18-летних жителей южной столицы Кузбасса.

«Полицейские выяснили, что злоумышленники оказались в квартире потерпевшей после интернет-знакомства с ее дочерью. После общения девушка пригласила их к себе на вечеринку, во время которой подозреваемые похитили из шкатулок золотые украшения. Сотрудники полиции изъяли у них 4 кольца и серьги, ожерелье и зажим для галстука. Все это возвращено законным владельцам», — сообщили в МВД.

На данный момент полицейские возбудили два уголовных дела. Каждому из юношей грозит до пяти лет лишения свободы.

 


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