В Новокузнецке интернет-друзья обворовали местную жительницу

Женщина пригласила их в гости.

В полицию Новокузнецка обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила о пропаже золотых украшений стоимостью 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее не судимых 18-летних жителей южной столицы Кузбасса.

«Полицейские выяснили, что злоумышленники оказались в квартире потерпевшей после интернет-знакомства с ее дочерью. После общения девушка пригласила их к себе на вечеринку, во время которой подозреваемые похитили из шкатулок золотые украшения. Сотрудники полиции изъяли у них 4 кольца и серьги, ожерелье и зажим для галстука. Все это возвращено законным владельцам», — сообщили в МВД.

На данный момент полицейские возбудили два уголовных дела. Каждому из юношей грозит до пяти лет лишения свободы.