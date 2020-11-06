Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 ноября

Всего в ходе пандемии скончались 263 человека.

По данным на утро 6 ноября в Кемеровской области выявили 198 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 44, Новокузнецк — 39, Юрга — 21, Таштагольский район — 19, Ленинск-Кузнецкий — 14, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 11, Белово — 8, Анжеро-Судженск — 4, Кемеровский округ — 4, Беловский район — 3, Осинники — 3, Юргинский округ — 2, Топкинский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Полысаево — 2, Краснобродский — 2, по одному заболевшему — Мариинский и Тяжинский районы, Чебулинский и Ленинск-Кузнецкий округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались шесть пациентов.

У женщины 1989 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У женщины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. У мужчины 1960 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. У мужчины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. У мужчины 1956 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 16 610 случаев коронавируса: 4 358 человек получают медицинскую помощь, 11 989 выздоровели, 263 скончались.