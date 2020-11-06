Более 70 заражённых коронавирусом выявили разрезе Кузбасса

Все они являются бессимптомными носителями.

Более 70 заражённых коронавирусной инфекцией выявили на разрезе «Виноградовский» в Беловском районе.

«При скрининговом обследовании было выявлено более 70 человек, которые являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции», — сообщила на брифинге представитель областного Управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова.

Напомним, всего с начала пандемии в Кузбассе коронавирус выявили у 16 610 человек.