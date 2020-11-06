В минздраве ответили на вопрос о вакцинации от коронавируса в Кузбассе

Списки уже составлены.

Власти Кузбасса рассказали, когда в регионе начнется массовая вакцинация. Так, в настоящее время заключено соглашение о поставке в Кузбасс вакцины против коронавирусной инфекции.

«Вчера министерство здравоохранения проводило с нами видеоконференцию, где подтвердили, что до конца года всё прибудет в полном объёме», - сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Замминистра отметила, что в приоритете медицинские работники. Список медицинских работников, которые высказали своё желание привиться, уже составлен по каждой медицинской организации.

Представитель ведомства добавила, что пока нет информации о том, когда начнётся массовая вакцинация.