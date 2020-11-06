В Кемеровском районе на пожаре погибла семейная пара

О пожаре спасателям сообщили соседи.

Серьезный пожар произошел минувшей ночью в частном доме в посёлке Пригородный Кемеровского муниципального округа. По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании на улице Центральной поступил спасателям в 1:14. О пожаре спасателям сообщили соседи, заметившие огонь.

В тушении были задействованы 19 человек.

«Пожар локализовали в 1:47, полностью потушили в 2:00. На месте работали 19 человек и пять единиц техники. После тушения пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины», - в следственном управлении СК России по Кемеровской области,

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины пожара. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass