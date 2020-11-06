Стало известно о росте заражённых коронавирусом школьников и учителей в Кузбассе

Горожане стали активно высказывать в соцсетях своё недовольство.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в октябре учебные заведения региона были переведены на дистанционное обучение. При этом горожане стали активно высказывать в соцсетях своё недовольство: многие не понимают, почему школы закрыты, а кинотеатры и музеи — нет.

В ответ в министерстве образования и науки региона пояснили, что в образовательных учреждениях сложилась непростая ситуация. Именно поэтому потребовались такие жёсткие меры.

«Несмотря на все принятые меры безопасности и строгое соблюдение гигиенических правил, количество заболевших школьников, студентов и их педагогов продолжает расти. В связи с этим совместно с Роспотребнадзором принято решение о переводе на дистанционную форму обучения школьников и студентов — это временная мера, направленная на сохранение здоровья жителей Кузбасса», - сообщили в минобрнауки.

В ведомстве заверили, что как только ситуация улучшится, учебный процесс возобновится в прежнем формате.