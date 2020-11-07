Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 ноября

Скончались ещё шесть человек.

По данным на утро 7 ноября в Кемеровской области выявили 195 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 13, Юрга — 10, Белово — 9, Анжеро-Судженск — 8, Киселёвск — 8, Мыски — 8, Новокузнецкий муниципальный район — 8, Таштагольский муниципальный район — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Осинники — 5, Прокопьевск — 5, Беловский муниципальный район — 4, Яйский муниципальный округ — 3, Калтан — 3, Полысаево — 3, Гурьевский муниципальный округ — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Березовский — 2, Краснобродский — 2, Ижморский муниципальный округ — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1, Прокопьевский муниципальный округ — 1, Промышленновский муниципальный округ — 1, Тисульский муниципальный район — 1, Тяжинский муниципальный округ — 1, Юргинский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались шесть пациентов.

У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1937 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени. У мужчины 1954 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У мужчины 1974 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 16 805 случаев коронавируса: 4 223 человека получают медицинскую помощь, 12 313 выздоровели, 269 скончались.