В Кемерове автомобиль скорой помощи влетел в забор

Троим потребовалась медицинская помощь.

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло утром 7 ноября в Кировском районе. В 11:00 на улице Металлистов машина скорой столкнулась с автомобилем ВАЗ 2115, а после влетела в забор школы№ 39.

«По предварительным данным, автомобиль экстренной службы двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия водителю и двум пассажирам скорой потребовалась медицинская помощь», — сказано в сообщении ГИБДД Кузбасса в группе во «ВКонтакте».

По данным Центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадали два медработника скорой помощи. Их осмотрели и уже отпустили домой. Водитель не получил каких-либо травм.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: «ВКонтекте»/Инцидент Кузбасс