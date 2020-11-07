Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове автомобиль скорой помощи влетел в забор

В Кемерове автомобиль скорой помощи влетел в забор

07 ноября 2020 в 15:47

Троим потребовалась медицинская помощь.

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло утром  7 ноября в Кировском районе. В 11:00 на улице Металлистов машина скорой столкнулась с автомобилем ВАЗ 2115, а после влетела в забор школы№ 39.

«По предварительным данным, автомобиль экстренной службы двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия водителю и двум пассажирам скорой потребовалась медицинская помощь», — сказано в сообщении ГИБДД Кузбасса в группе во «ВКонтакте».

По данным Центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадали два медработника скорой помощи. Их осмотрели и уже отпустили домой. Водитель не получил каких-либо травм.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: «ВКонтекте»/Инцидент Кузбасс


Читайте также

Content istock 1218961180 d 850
В минздраве ответили на вопрос о вакцинации от коронавируса в Кузбассе
Content chd
В Кемеровском районе на пожаре погибла семейная пара
Content auditorium restaurant meeting room education classroom 1162908 pxhere.com 720x480
Стало известно о росте заражённых коронавирусом школьников и учителей в Кузбассе
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 ноября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?