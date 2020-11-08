Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 ноября

Лидирует Кемерово.

На утро 8 ноября в Кемеровской области ещё у 197 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 29, Междуреченск — 23, Киселёвск — 14, Прокопьевск — 13, Новокузнецкий муниципальный район — 13, Анжеро-Судженск — 12, Таштагольский муниципальный район — 10, Яйский муниципальный округ — 9, Белово — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Прокопьевский муниципальный округ — 5, Полысаево — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Мариинский муниципальный район — 2, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Гурьевский муниципальный округ — 1, Тяжинский муниципальный округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом.

«У женщины 1934 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1979 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1956 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. У женщины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 17 002 случаев коронавируса: 4 110 человек получают медицинскую помощь, 12 617 выздоровели, 275 скончались.