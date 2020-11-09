В Прокопьевске сотрудница банка присвоила более полумиллиона рублей

Вернуть деньги кредитной организации помогли судебные приставы.

В Прокопьевском районе теперь уже бывшая сотрудница банка присвоила себе более 500 000 рублей, пользуясь служебным положением. Как рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, женщина занимала должность специалиста по обслуживанию частных лиц. В течение года в целях получения материальной выгоды она «приписала» себе более полумиллиона рублей, принадлежащих банку, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

«Рудничный районный суд Прокопьевска признал её виновной в мошенничестве и назначил в качестве наказания три года лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание частичное возмещение ущерба. Тем не менее, женщина осталась должна кредитной организации 496 000 рублей», - сообщают СМИ.

Вернуть деньги кредитной организации помогли судебные приставы. Они ознакомили прокопчанку с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного погашения долга, однако в назначенное время долг возмещён не был. Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счёте в банке, а также на заработную плату должницы. Кроме того, ей предстояло выплатить исполнительский сбор в размере 34 000 рублей. После этого задолженность была полностью погашена.