Мэр Кемерова рассказал о модернизации стадиона «Химик»

Ранее судьбой спортивного объекта поинтересовались горожане.

Житель областного центра поинтересовался у главы города в его Instagram-аккаунте мэра, что планируют сделать со стадионом «Химик».

Напомним, в октябре 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и заместитель министра спорта РФ Павел Новиков побывали на спортивных объектах областного центра. Тогда Сергей Цивилёв сообщил, что на стадионе «Химик» лёд больше заливаться не будет, так как в настоящее время на Притомском проспекте продолжается строительство ледового дворца «Кузбасс».

По словам Илья Середюка, стадион продолжить свое существование, но будет существенно модернизирован.

«Есть несколько идей. Одна из них — футбольный манеж», — прокомментировал мэр.