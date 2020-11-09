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Мэр Кемерова рассказал о модернизации стадиона «Химик»

09 ноября 2020 в 10:36

Ранее судьбой спортивного объекта поинтересовались горожане.

Житель областного центра поинтересовался у главы города в его Instagram-аккаунте мэра, что планируют сделать со стадионом «Химик».

Напомним, в октябре 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и заместитель министра спорта РФ  Павел Новиков побывали на спортивных объектах областного центра. Тогда Сергей Цивилёв сообщил, что на стадионе «Химик» лёд больше заливаться не будет, так как в настоящее время на Притомском проспекте продолжается строительство ледового дворца «Кузбасс».

По словам Илья Середюка, стадион продолжить свое существование, но будет существенно модернизирован.

«Есть несколько идей. Одна из них — футбольный манеж», — прокомментировал мэр.


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