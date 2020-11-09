Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 ноября

Скончались четыре человека.

По данным на утро 9 ноября в Кемеровской области выявили 193 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 53, Кемерово — 30, Междуреченск — 30, Белово — 17, Киселёвск — 11, Юрга — 10, Таштагольский район — 10, Прокопьевск — 9, Тайга — 5, Гурьевский округ — 5, Крапивинский округ — 2, Анжеро-Судженск — 2, Мариинский район — 2, по одному заболевшему — Берёзовский, Беловский и Новокузнецкий районы, Ижморский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий и Яйский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

Мужчина 1938 года рождения из Берёзовского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической обструктивной болезни лёгких. У мужчины 1967 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У мужчины 1938 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни лёгких.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 12 928 человек. Скончались 279 человек. На лечении остаются ещё 3 988 заболевших. Под наблюдением — 6 025.