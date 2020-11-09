Британская газета обратила внимание на покрасневшую воду Искитимки в Кемерове

В таблоиде появился большой текст с заголовком «Реки в российском городе покраснели от таинственного загрязнения».

В британской ежедневной газете Daily Mail на минувшей неделе появился большой текст с заголовком «Реки в российском городе покраснели от таинственного загрязнения».

«Неясно, существует ли риск для здоровья людей в городе с полумиллионным населением», — пишет издание.

Напомним, ранее в соцсетях появились фото обеспокоенных горожан и комментарии властей. Их и проводит таблоид.

Вся публикация состоит преимущественно из комментариев горожан, сравнивающих цвет воды с борщом и переживающих за уток, а также ответа замгубернатора Андрея Панова об источнике загрязнения. Напомним, ранее замгубернатора назвал в качестве источника загрязнения правый приток реки, куда попали сточные воды из городского коллектора.

«Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал её правый приток — ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шёл из засорённого городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязнённых вод стала городская ливневая канализация», — написал он в соцсетях.

По его словам, аварийная служба ОАО «КЕМВОД» устранила засор коллектора, сейчас проблема решена. Соответствующая информация направлена в Управление МВД России по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Фото: соцсети