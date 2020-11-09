В Кемерове на бульваре Строителей и площади Пушкина установят видеокамеры

Они заработают в ближайшее время.

Администрация Кемерова объявила тендеры на оказание услуги «видеоконтроль» на площади Пушкина и в линейном парке бульвара Строителей. Как сообщает Газета Кемерова, общая стоимость контрактов составила более 209 000 рублей.

Стоимость контракта для площади Пушкина составила около 80 400 рублей. Подрядчик должен будет установить две камеры видеонаблюдения Vesta VC-7360 или их эквиваленты.

«Срок оказания услуг по монтажу, оказание услуг пусконаладки товара и выведения видеосигнала в места, указанные заказчиком, по настоящему контракту в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днём заключения контракта. Услуга «видеоконтроль» на площади Пушкина оказывается с момента выведения видеосигнала в места, указанные заказчиком в течение 12 месяцев», — цитирует портал документ на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта по установке трёх таких же камер на бульваре Строителей составила более 128 700 рублей. Услуга «видеоконтроль» за линейным парком бульвара Строителей оказывается с момента выведения видеосигнала в места, указанные заказчиком, в течение 11 месяцев.

Известно, что работы будут финансироваться из местного бюджета. Электронные аукционы по выбору подрядчика состоятся 17 ноября 2020 года.