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В Беловском районе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

09 ноября 2020 в 14:43

Дорожный инцидент произошёл утром воскресенья, 8 ноября.

В пятницу, 8 ноября, на территории Беловского района погиб в результате аварии погиб человек. Ещё двое получили травмы.

По данным ГИБДД Кузбасса, сигнал о происшествии на 11-м километре автодороги Белово — Гурьевск — Салаир поступил в полицию около 6:00.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord нарушил правила расположения на проезжей части, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda. В результате ДТП 39-летняя пассажирка «Хонды» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также в результате ДТП были травмированы водители обоих автомобилей», - сообщили в ГИБДД.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что водитель автомобиля Honda Accord управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса


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