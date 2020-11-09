Житель Кемеровского района ударил полицейского головой по лицу

И получил срок.

Три с половиной года лишения свободы получил житель Кемеровского района за избиение представителя правопорядка.

Как сообщили в Кемеровском районном суде, инцидент произошёл в июле. Тогда правоохранители проводили профилактическую операцию «Подросток»: выявляли семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем и уклоняются от исполнения родительских обязанностей. В ходе проверки одной такой семьи, из которой ранее уже изымались малолетние дети, и произошло нападение.

«Мужчина отказался контактировать с правоохранителями, обругав их нецензурной бранью. Полицейские потребовали прекратить нарушение порядка. Один из них подошёл поближе. Представился и предъявил удостоверение. Он попросил прекратить противоправные действия. В ответ на его законные требования обвиняемый сказал что-то нечленораздельное, а после этого тут же осуществил удар головой ему в область переносицы и бровей», — рассказали в Кемеровском районном суде.

Травму полицейского квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

При вынесении решения суд учёл смягчающие обстоятельства — полное раскаяние задержанного и влияние, которое наказание окажет на условия жизни его семьи. В итоге за нападение на представителя власти суд назначил обвиняемому три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.